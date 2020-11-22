تراند اليوم : وفاه شقيقة الفنان “عزت العلايلي”.. والجنازة تُقام اليوم- شاهد

أعلن الكاتب محمود العلايلي، وفاة عمته عنايات العلايلي، شقيقة الفنان القدير عزت العلايلي، صباح اليوم دون إعلان تفاصيل أو سبب الوفاة.

وكتب عزت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ليعلن الخبر قائلًا: “توفيت صباح اليوم عمتي عنايات حسن العلايي”.

وكشف الكاتب تفاصيل الجنازة، حيث أضاف: “تُقام الجنازة من مسجد المحروسة المتفرع من شارع أحمد عرابي، بعد صلاة العصر”.

وفي وقت سابق، قال الفنان الكبير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الجمعة في مصر”: “تكريمي من مهرجان الإسكندرية يحمل معاني كثيرة، وتقدير الإنسان اللي بياخده في نهاية حياته لا يعادله أي شيء في الدنيا سوى الكلمة الطيبة، كانت دورة محترمة وشيقة وجميلة”.

