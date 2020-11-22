تراند اليوم : اتفرج.. ندى بسيوني تخطف الأنظار في زفاف ابنتها

نشرت الفنانة ندا بسيوني، مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع «انستجرام»، من حفل زفاف ابنتها وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض وتقدمها إلى عريسها مهاب أثناء الاحتفال بالزفاف.

وظهرت «بسيوني» بفستان أبيض، مثل ابنتها مايا العروس، لتخطف الأنظار بجمالها وملامحها الملائكية والتي تجعلها أشبه بشقيقة العروس وليست والدتها.

وعلقت «ندا» قائلة: « أجمل لحظة مع أجمل عروسة، وأنا بقدمها لزوج المستقبل مهاب، بحبك يا مايا، بنت عمري كله ».

من جانب آخر، أعلنت ندا بسيوني أنها تستعد لتقديم برنامج جديد، يحمل اسم «حاجة حلوة»، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة «النهار»، قريبًا.

ونشرت ندى مقطع من برومو البرنامج، عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، وعلقت: «إن شاء الله قريبًا علي قناة النهار، حنبدأ رحلة برنامج حاجة حلوة مع بعض وحستني ارائكم وتجاربكم مع كل حاجة حلوة وايجابية».

يذكر أن آخر أعمال ندى بسيوني مشاركتها في مسرحية “حمام الست” التي عرضت على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية، ومن بطولة محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وزياد يوسف، وعلاء زينهم، وأحمد السيد، ومحمد بريقع، وإسلام صلاح، وميليسا رأفت، رؤية.