شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى فى صورة جديدة من غير دقن: آسر ياسين عضنا كلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم كريم فهمي في أحدث صورة له، باللوك الذى تميز به مؤخراً حينما ظهر بدون ذقنه تماماً، حيث علق على الصورة بكتابة : "آسر ياسين عضنا كلنا"، وذلك في إشارة إلى صورة أحمد حاتم الأخيرة التى نشرها هو الآخر بدون ذقن للمرة الأولي، حيث ربط الكثيرين بينه وبين الشبه مع آسر ياسين، ليظهر كريم فهمي هو الآخر فى الصورة التى نشرها عبر حسابه على موقع انستجرام، بنفس المظهر وبشبه قريب من آسر ياسين.



كريم فهمي عبر انستجرام

وكان فاجئ الفنان الشاب أحمد حاتم عمر، جمهوره ومتابعيه بـ"لوك" جديد، لم يعتاده المشاهدين من قبل، منذ فترة طويلة بعد تخليه عن الشارب و"لحية ذقنه"، حيث ظهر فى صورة التقطها داخل الأسانسير ونشرها عبر حسابه الرسمى على انستجرام، أتبعها تعليق: "سلم نفسك.. الأسانسير كله محاصر".



احمد حاتم قبل وبعد حلاقة ذقنه وقرب شبهه بآسر ياسين

لوك أحمد حاتم عمر، الجديد، أصبح مادة للاستغراب والدهشة والهزار، حيث قام عدد من الفنانين بالتعليق على صورة حاتم، بايموشن "الضحك" منهم عادة عبد الرازق ونهى عابدين والفنانة السعودية أسيل عمران، بينما علقت سلمى أبو ضيف، بسؤال "من أنت".

من ناحية أخري حرص النجمان آسر ياسين وكريم فهمي، بالأمس على الاحتفاء بمشاركتهم في احتفالات أسر الشهداء، التي حضروها بمشاركة عدد من الفنانين والمشاهير لتكريم عدد من أسر الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، حيث نشر كل منهما صورة له تجمعه مع أطفال الشهداء عبر حساباتهم الشخصية بموقع انستجرام.