شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة هيفاء وهبى تغنى لوالدتها لأول مرة.. ومتابعيها: ياريت تتصالحوا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تغني أغنية "توتا توتا" لوالدتها لأول مرة بعد الكثير من الجدل عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة الفقرة التي تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم"، مما أثار تساؤلات متابعيها عن اقتراب الصلح بينهما، فجاءت معظم التعليقات كالتالي: "ياريت تتصالحوا الخلاف دام سنين بالنهاية هدي والدتك"، وقال معلق أخر: "حابين نشوفك إنتي وأمك بصوره وحده"، وكتب أخر: "اللهم ياجامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بين زينب ووالدتها".



ابنة هيفاء وهبي

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفـاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق.

وكانت ظهرت زينب فياض، مؤخرا مع ابنتها "دانييلا" وهما يرقصان ويغنيان على نغمات أغنية حسين الجسمى "بالبنط العريض" التى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، فيما شبه رواد منصات السوشيال ميديا صوتها بأنه قريب جدا من صوت والدتها هيفاء.

من ناحية أخري تتعاون النجمة اللبنانية هيفاء وهبى في ألبومها الجديد في أغنية من كلمات هانى رجب وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل وهى أغنية ستايل غربى بعيدة عن المقسوم والدراما، وتقدمها باللهجة المصرية، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة كما أكد هانى رجب شاعر الاغنية في تصريحات لـ"الخليج 365"، ولم يكشف عن تفاصيل اسمها معتبرا أنها مفاجأة للجميع.