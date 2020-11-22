شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا نفت ألين دى جينريس شائعة انفصالها عن بورتيا دى روسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة طويلة من التكهنات حول انتهاء علاقتهما وانفصالهما، قررت المذيعة الشهيرة ألين دى جينريس أن تنفى ذلك بطريقة غير مباشرة وتشير إلى أن علاقتها مع بورتيا دى روسى جيدة ومستقرة، حيث تتجدد هذه الشائعة باستمرار وهو ما يثير الكثير من الجدل .

والتقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لألين أشهر مذيعة فى العالم والتى تبلغ من العمر ( 62 عاما ) خلال تسوقها مع الممثلة المتقاعدة بورتى ادى روسى البالغة من العمر ( 47 عاما ) ، حيث كان الثنائى يظهرا فى الصور خلال تجولهما وتبادلهما اطراف الحديث .

وظهر الزوجان ألين و بورتيا وكأنهما تحتضنان بعضهما أثناء تسوقهما معا بعد ظهر أمس السبت فى سانتا باربرا بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية ، وحافظت ألين و بورتيا على ارتداء القناع الواقى وذلك تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن علاقة ألين دى جينريس وبورتيا دى روسى تشغل عادة وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم ، و تنتشر الشائعات و تتجدد باستمرار حول وجود خلافات بينهن و ان العلاقة مضطربة و فى طريقهما للانفصال .



الين وبورتيا (2)