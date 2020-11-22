شكرا لقرائتكم خبر عن الشرنوبى يقبل تحدى كريم فهمى "عرفتوا اللى حصل".. ويتحدى زوجته وهنا الزاهد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب محمد الشرنوبي، قبول تحدى الكلمات السريعة الذي وجهه إليه الفنان كريم فهمي، وأطلقه آسر ياسين، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو له وهو ينطق الكلمات بشكل سريع خلال ثواني معينة بدون تداخل او غلطة في النطق.

وقرر الشرنوبي، تحدي عدد من الفنانين والمشاهير، على رأسهم الفنانة هنا الزاهد والفنان عمرو وهبة والفنانة هدى المفتي، والفنان أحمد خالد صالح، والفنان أحمد زاهر، بالإضافة إلى زوجته راندا رياض.

وقبلت الفنانة أيتن عامر التحدى الذى وجهه إليها الفنان كريم فهمي، والذى بدأه الفنان آسر ياسين، وظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وهي تؤدي التحدى الذى تقول فيه كلمات متسارعة على وزن واحد، خلال مدة زمنية معينة، ووجهت أيتن عامر التحدى إلى عدد من الفنانين على رأسهم شيماء سيف ومحمد ثروت، وأمينة خليل، وعمرو وهبة ولوجين صلاح.



الشرنوبي

وكان النجم آسر ياسين دعا كلا من أحمد السقا وأروى جودة وكريم فهمى وأحمد حاتم وتميم يونس وروبى لتحدٍ جديد من نوعه، وهى قول مجموعة من الكلمات المركبة والمتصلة فى أقل من 11 ثانية، حيث تمكن آسر من إنهاء التحدى خلال 11 ثانية فقط.



محمد الشرنوبي

وعلى جانب آخر، تألق المطرب محمد الشرنوبى بحفل غنائى فى ليلة طربية على هامش مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 29 والذى أقيم منذ ايام، على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم عددًا كبيرًا من أغانى الزمن الجميل منها "أنا لحبيبى" و"لست قلبى" و"أنا لك علطول" و"مسألة مبدأ و"عارفة" و"أحن إليك" وعدد من أغانيه و"قلبى ارتاح" و"النفسية" و"صبح الصباح" والذى تفاعل معه جميع الحاضرين، واستمر الحفل إلى بعد منتصف الليل، ورفع الحفل شعار كامل العدد على الرغم من سقوط الأمطار.