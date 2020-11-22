شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنان عزت العلايلى والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد المحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت صباح اليوم الأحد شقيقة الفنان عزت العلايلى عنايات حسن العلايلى، وتقام صلاة الجنازة من مسجد المحروسة المتفرع من شارع أحمد عرابى بعد صلاة العصر".

يشار إلى أن مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط، كرم فى دورته 36، الفنان عزت العلايلي ، ويرأس المهرجان الناقد الأمير أباظة، باقة من الفنانين خلال حفل ختام المهرجان، حيث تم تكريم الفنان عزت العلايلى الذى تحمل الدورة اسمه وتسلم تمثال عروس البحر، كما تم تكريم المخرج الإسبانى مارك سيرينا، وكذلك تم تكريم داود أولاد السيد، ومدير التصوير محسن أحمد ، والفنان صلاح عبد الله، كما تسلمت الفنانة كارول سماحة درع تكريم عن بلدها لبنان .

يذكر أن شارك الفنان عزت العلايلى فى 10 أفلام فى قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، بين القصرين 1964، قنديل أم هاشم 1968، الأرض 1970، الاختيار 1971، زائر الفجر 1975، على من نطلق الرصاص 1975، السقا مات 1977، إسكندرية ليه؟ 1979، أهل القمة 1981، الطوق والإسورة 1986.