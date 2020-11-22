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شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون: أنا وبريتنى سبيرز أول من اخترع الصور الـSELFIE من 14 سنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت النجمة العالمية باريس هيلتون لحظة مميزة مع صديقتها المقربة المغنية الشهيرة بريتنى سبيرز البالغة من العمر ( 38 عام ) ، وكأن باريس قررت أن تدخل محبيها ومعجبيها فى صندوق ذكرياتها.
انتقلت الدى جى والنجمة الشهيرة باريس هيلتون البالغة من العمر ( 39 عام ) لصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " تيوتر " لتنشر صورتها مع بريتنى سبيرز خلال قضائهن احدى الحفلات فى عام 2006 ، و علقت هيلتون على الصورة فكتبت : " أنا وبريتنى اخترعنا التصوير بطريقة الـ SELFIE منذ 14 عاما" ، وأشارت باريس بهاشتاج " #LegendsOnly " الاساطير فقط " .
باريس و بريتني
وحسب موقع " جاست جيرد " مازالت الصداقة القوية تربط بين بريتني سبيرز و باريس هيلتون و على اتصال باستمرار ومازالا يتقابلا من وقت لاخر ، إلا أن بريتنى لم تحضر مع باريس الحفلات و السهرات مثلما كانت النجمتين يستمتعا بوقتيهما منذ سنوات عديدة .
يذكر أن بريتنى سبيرز تهتم دائما بنقل أدق تفاصيل حياتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " و هى احدى الطرق التى تحافظ من خلالها بريتنى على تسلط الأضواء عليها باستمرار.
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