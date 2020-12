شكرا لقرائتكم خبر عن بيج شون يطلق كليبه الجديد Wolves مع بوست مالون .. فيديو وكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى بيج شون كليبه الجديد وذلك على قناته الخاصة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، وهو الكليب الذى تعاون فيه مع النجم الشهير بوست مالون، والكليب يحمل اسم " Wolves".

وأغنية " Wolves "و هى واحدة من أغنيات ألبوم بيج شون الأخير الذى يحمل اسم " Detroit 2 " و الذي حقق نجاح ملحوظ فور إطلاقه .

كلمات احدي مقاطع الأغنية :

\[Intro: Big Sean & Post Malone]

Uh

Yeah, uh, that's right (Yeah)

(Yeah) Uh, yeah, yeah, uh-huh

I was raised by the wolves (I was raised by—)

I was raised by the wolves (I was raised by—)

[Chorus: Big Sean & Post Malone]

I was raised by the wolves, ate 'til they full (I was raised by—)

Run through the night, playin' with your life (I was raised by—)

Go against the pack, that's risking your life (I was raised by—)

Better play it right, yeah, you better play it right (Woah, woah)

[Verse 1: Big Sean]

I got loyalty in blood, I do anything for love

And everything for us (Us, yeah)

Doing everything like everything ain't been too much (I'm too much)

You know my favorite time to come through for you is the clutch

Last second, what a rush (Rush, rush), look

I'm the type to talk to the stars (I look up), straight up

These ain't tattoos, these are scars

My young dogs will tear you and the witnesses apart (Straight up)

They care 'bout starving more than they do 'bout a charge (Woah, woah, woah)