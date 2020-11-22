شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد سكارليت جوهانسون الـ36.. 7 معلومات عن المرأة الأكثر جاذبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد نجمة هوليود سكارليت جوهانسون الـ36 ، حيث ولدت زي النهارده في الـ 22 من نوفمبر عام 1984، وتمكنت في فترة قصيرة من تحقيق نجاح كبير، بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب كواحدة من أجمل نساء هوليود بالإضافة إلى موهبتها الكبيرة التي صنفت بسببها كأفضل ممثلي جيلها، وفى التقرير التالي بالتزامن مع عيد ميلادها نستعرض 7 معلومات عن النجمة الشهيرة.

1- لقبتها مجلة Esquire بالمرأة الأكثر جاذبية على قيد الحياة.



سكارليت

2- احتلت المركز الثاني عشر في قائمة أكثر 100 امرأة جاذبية في كل الأزمنة في المجلة الأمريكية العالمية “صحة الرجل”.

3- ولدت في نيويورك وتلقت تعليمها في المدرسة الخاصة Professional Children في مانهاتن، والدها مهندس المعماري ووالدتها منتجة الأفلام ميلاني سلون.

4- في عام 1994 ظهرت لأول مرة في فيلم North عندما كانت في سن التاسعة فقط. بعد ذلك حصلت على أدوار في أفلام Just Cause وIf Lucy Fell وManny & Lo..



سكارليت جوهانسون

5- أفضل الأعوام التي أثبتت فيها موهبتها الكبرى وأعلنت عن بزوغ نجمة كبري كان في 2006، وذلك بفضل مجموعة من الأفلام الهامة مثل دور البطولة في فيلم الجريمة الدرامي المرشح لجائزة الأوسكار The Black Dahlia. وبنفس العام شاركت في فيلمي The Prestige و Scoop.

6- تزوجت مرتين وتستعد للثالثة في الوقت الحالي، وأبرز زيجاتها السابقة من الممثل ريان رينولدز التي استمرت لمدة عام فقط.

7- قُدرت ثروتها في عام 2017 بمبلغ 100 مليون دولار.