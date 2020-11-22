شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرون دياز تكشف عن عشقها لـ"الطبخ": لغة من لغات الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة العالمية كاميرون إنها تحب الطبخ وتعتبره لغة من لغات الحب، مشيرة إلى أنها تطهو جميع الوجبات، وذلك خلال لقاء افتراضي مع برنامج Rachael Ray Show، وأضافت دياز إن ابنتها راديكس البالغة من العمر 11 شهرًا لم تتناول علي الإطلاق الطعام "المهروس".



كاميرون دياز في لقاء عن الطبخ

كما أكدت الممثلة البالغة من العمر 48 عامًا أنها تبذل جهودًا مضاعف لإطعام ابنتها المزيد من أطعمة البالغين، مشيرة أن ابنتها تحب تناول الثوم ونخاع العظام والأعشاب، حسبما نشر الديلي ميل.

وكانت قد قضت كاميرون دياز فترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذي هدد العالم بمنزلها الموجود في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها بنجي مادن وابنتهما راديكس ، ولأن دياز أصبحت بعيدة نسبيا عن وسائل الاعلام بعد إعلان اعتزالها ، فربما قررت النجمة الشهيرة أن تعطي لمحة بسيطة عن حياتها خلال الفترة الماضية .

وفي وقتا سابق أكدت كاميرون دياز البالغة من العمر ( 47 عام ) خلال حوارها لـ Rolling Stone أنها خلال الـ 7 أشهر الماضية دخلت أهم مرحلة في حياها وهي "مرحلة الأمومة" ، وأشارت إلى أنه خلال فترة الحجر المنزلي كانت دياز تضع كل تركيزها لحماية أسرتها و بيتها وقالت: "إن الحياة في حالة تأمين تام بسبب تفشي الفيروس واستكملت قائلة: "أحاول المشاركة بطريقة مدروسة في المحادثة الأكبر والأكثر أهمية التي يشارك فيها مجتمعنا حاليا"