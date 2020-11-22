شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وكريم فهمى من تكريم أسر الشهداء: شرف لينا مقابلة عائلات الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجمان آسر ياسين وكريم فهمي، على الاحتفاء بمشاركتهم في احتفالات أسر الشهداء، التي حضروها بمشاركة عدد من الفنانين والمشاهير لتكريم عدد من أسر الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، حيث نشر كل منهما صورة له تجمعه مع أطفال الشهداء عبر حساباتهم الشخصية بموقع انستجرام.

وكتب ياسين على الصورة التي توسط فيها أطفال الشهداء، وبعض النجوم منهم كريم فهمي ومحمود عبد المغني، " كان لينا الشرف اننا نقابل أطفال شهداءنا وأبطالنا من القوات الجوية المصرية..اللي هم أطفالنا وأبناءنا كلنا".

بينما كتب فهمي على الصور التي نشرها عبر حسابه بانستجرام "من تكريم اسر الشهداء و الحقيقه و هو تكريم لينا احنا و شرف لينا اننا قابلنا اولاد الشهداء الابطال و زوجاتهم ، ربنا يرحمهم جميعا".

وعلى جانب آخر، دعا النجم آسر ياسين كل من أحمد السقا وأروى جودة وكريم فهمى وأحمد حاتم وتميم يونس وروبى لتحدٍ جديد من نوعه، وهى قول مجموعة من الكلمات المركبة والمتصلة فى أقل من 11 ثانية، حيث تمكن آسر من إنهاء التحدى خلال 11 ثانية فقط".

قبل أيام استعاد آسر ياسين، ذكرياته فى فترة المراهقة عندما كان يبغ من العمر 18 عاما، بنشر صورة له على حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" دون أن يرتدى قميصا، وعلق عليها قائلا: "طيش شباب"، وانهالت التعليقات على الصورة بعد أن نالت إعجابهم.

وأعلن آسر ياسين عبر حسابه على "تويتر"، انتهاء فترة عزله الصحى، حيث قال فى تغريدة قصيرة، "امبارح كان آخر يوم فى العزل الصحى"، وذلك بعدما قضى عدة أيام فى العزل الصحى، لاشتباهه فى إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائى.