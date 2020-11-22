شكرا لقرائتكم خبر عن خاتم "آنا دى أرماس" الألماس يثير الجدل حول علاقتها بـ "بن أفليك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم هوليود بن افليك وصديقته آنا دي أرماس يخططان للإعلان عن خبر مهم خلال الفترة المقبلة بشأن ارتباطهما وفقاً لما ذكره موقع الديلي ميل، حيث أكد الموقع البريطانى فى تقرير نشره بشكل حصرى، أن "دي ارماس" ظهرت في أكثر من صورة بصحبة افليك في صور من كواليس فيلمهما الجديد Deep Water.



انا دي ارماس

وظهرت خلال الصور أثناء ارتدائها خاتم من الألماس في يدها، أكد التقرير أنه إما تم ارتداؤه كجزء من الشخصية التي تقدمها النجمة الكوبية خلال أحداث الفيلم، أو أن الخاتم له علاقة بخبر هام يتعلق بحياتهما الشخصية، من خلال الإعلان عن خطوبتهما في الفترة المقبلة خاصة في ظل أخبار الانفصال التي ترددت بشأن الثنائي طوال الآونة الأخيرة.



بن افليك وانا دى ارماس

من ناحية أخرى، رفع منتجو فيلم بن أفليك الجديد "Hypnotic" دعوى قضائية يتهمون فيها شركة التأمين الخاصة بالفيلم برفض تمديد سياستهم لمراعاة الوباء، والدعوى القضائية هى من بين أولى الدعاوى، إن لم تكن الأولى، لاختبار ما إذا كانت شركات التأمين على الأفلام ستضطر إلى التكيف مع التأخيرات التى يسببها COVID-19، وتدعى الدعوى التى رفعها منتجو الفيلم أن رفض شركة التأمين قد يقضى على المشروع.

ووفقًا للشكوى كان من المقرر أن يدخل فيلم "Hypnotic" وهو فيلم أكشن من بطولة أفليك وأخرج روبرت رودريجيز فى الإنتاج أبريل الماضى لكن المشروع المدعوم من Solstice Studios و Studio 8، تم تأجيله في نفس الوقت الذى تم تاجيل العديد من الافلام بسبب الوباء الذي اجتاح العالم ، واشترى المنتجون بوليصة تأمين من شركة تشب ناشيونال بقيمة 58 مليون دولار ، والتي سيتم دفعها في حالة مرض أفليك أو رودريجيز أو وفاتهما.