شكرا لقرائتكم خبر عن ميكايلا مكمانوس تؤدى دور الضحية الجديدة فى مسيرة جو جولدبرج بمسلسل YOU.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن انضمام النجمة العالمية ميكايلا مكمانوس إلى الموسم الثالث الجديد من مسلسل الرومانسية والغموض YOU، للعب دور الفتاة الجديدة في ضحايا المعتل نفسياً جو جولدبرج.

ووفقًا لـ TV Line، حققت ناتالي بالفعل "نجاحًا مهنيًا واجتماعيًا" وعادة ما يكون جو فضوليًا جدًا بشأن جاره الجديد، وميكايلا ليست الشخصية الوحيدة التي تم الإعلان عنها. سينضم ديلان أرنولد من ناشفيل بصفته ثيو ، وهو طالب جامعي يتعامل مع بعض المشاكل الأسرية الصعبة.

وفي الوقت نفسه ، تلعب نجمة مسلسل Chilling Adventures of Sabrina تاتي جابرييل دور أمينة المكتبة ماريان في الحي الجديد الذي يعيش فيه غولدبرج، والتي تحاول معرفة كل شئ في الحي وهو ما سيشكل عائق كبير في محاولات جو الغامضة.





وكانت قد صرحت سيرا جامبل مؤلفة العمل بـ "لقد تم وضع الكثير من الخطط للمحافظة على رواية القصة الأصلية، ودارالموسم الأول في نيويورك ، أما عن الموسم الثاني فـ دار فى لوس أنجلوس، ولذا فإننا نحضر للمكان الذي نود أن نذهب إليه فى الموسم الثالث، ونرغب فى أن يكون فى ضواحى أحدى المدن، ليكون معزول أكثر، بالإضافة إلى أن الشخصية الرئيسية ستكون أم لطفلة، ولكنها يكتشف أنها شخص أخر غير الذى يعرفه هو، وأعتقد أن أهم شيء في المشهد الأخير هو التأكيد على أن جو لا يزال جو بطريقة لن تكون رائعة بالنسبة لجو".

وأضافت جامبل :" وسيكون على جو أن يتعلم أن ألا يستمر فى البحث عن الشخص التالي ليعلق آماله وأحلامه عليه، ولكن يبدو أنه سيقع في نسخة من نفس النمط.، وبالتأكيد لا يمكننى التأكيد على مسار الموسم الثالث، ولكننى من الممكن أن أكد أن الأمور لن تسير على نحو جيد لـ جو".

المسلسل يدور استنادًا إلى رواية كارولين كيبنس الأكثر مبيعًا التي تحمل نفس الاسم، حيث يدور مسلسل You حول قصة حب أثناء القرن الحادي والعشرين، عندما يتقابل مدير مكتبة جذاب مع كاتبة طموحة، ويقوم باستخدام الإنترنت والوسائط الاجتماعية لجمع التفاصيل الدقيقة ليتمكن من الاقتراب منها، ومن خلال الأحداث سرعان ما يتحول مدير المكتبة إلى مهووس بالكاتبة الطموحة، ليؤدى به ذلك إلى إزالة كل وأى شيء يقف في طريقه ليكون معها.

مسلسل You من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت، وعرض الموسم الأول من مسلسل You في 9 سبتمبر من عام 2018، وحصل على تقييم 7.7 على موقع "imdb".