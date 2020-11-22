شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ومحمود حميدة ومحمد سامى بالجلباب الصعيدى.. مين أحلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر عدد كبير من الفنانين خلال التمثيل بالجلباب الصعيدى متقمصين الدور بحرفية كبيرة، تستمتع أثناء مشاهدتهم، ولكن خلال الفترة الماضية حرص كل من النجم محمد رمضان والنجم محمود حميدة و المخرج محمد سامى ، على ارتداء الجلباب الصعيدى خارج كادر التصوير، ونالت إطلالاتهم بالجلباب إعجاب العديد من جمهورهم.

حيث فاجأ النجم محمد رمضان جمهوره بالظهور بالجلباب الصعيدي أثناء زيارته لأسوان، حيث نشر فيديو وهو ينزل من الطائرة بالملابس الصعيدية على هامش فعاليات افتتاح القمة المصرية السادسة لريادة الأعمال 2020 في أسوان، ونالت إطلالته إعجاب قطاع عريض من جمهوره.

وسبق النجم محمد رمضان النجم محمود حميدة، حيث ظهر بالجلباب منذ فترة ، أثناء زياراته لواحة سيوة، معبرا عن حبه الشديد لأهل سيوة، كما أيضا ظهر المخرج محمد سامى بالجلباب وسط أرض زراعية بسوهاج.



محمود حميدة محمود حميدة

محمود حميدة



رمضان



محمد رمضان



محمد سامى

من ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان إلى مسلسل "موسى"، والذى من المفترض أن يتم عرضه فى شهر رمضان القادم، وهو عمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدورأحداثه فى إطار صعيدى، ومن المقرر الانتهاء من التعاقدات وبدء البروفات بنهاية شهر نوفمبر الجارى، وتدورأحداث المسلسل فى حقبة الأربعينيات والخمسينيات، وهو ما يحتاج تحضيرات كبيرة سواء من ناحية الديكورات والملابس التى تتناسب مع الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

وتم التعاقد بشكل رسمي مع كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب وإيمان العاصى، وصبري فواز وعارفة عبد الرسول وضياء عبد الخالق، وفريدة سيف النصر وهبة مجدي وأمير صلاح الدين.