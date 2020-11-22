شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة أحمد سلطان نجم برنامج SNL بالعربى.. ونجوم الفن يبعثون التهانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان الشاب أحمد سلطان خطوبته عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام" مجموعة صور من قراءة الفاتحة، معلقا : "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قرينا الفاتحه ربنا يجعلها بدايه طيبه بإذن الله شكرًا يارب الحمد لله"، وتلقي العديد من التهاني، فعلقت زينة : "مبروك يا ابو السلاطين ربنا يتمم لك علي خير انت وعروستك القمر.



احمد سلطان



احمد سلطان وخطيبته

فيما كتبت بسنت شوقي :"مبروك يا ابو السلاطين يا حبيبى"، وكتب اوس اوس :"الف مليون مبروك يا سلطان ياعسل وربنا يكملكم على خير باذن الله"، وكتب حمدي الميرغني :"الف مبروك وربنا يعينها علي مابتلاها يارب"، وقالت دنيا سمير غانم:" ألف مبروك ربنا يتمم لكم بخير و يسعدكم".



احمد سلطان وخطيبته تحمل بوكيه ورد



قراءة فاتحة احمد سلطان



احمد سلطان نجم برنامج SNL بالعربى

ويشارك أحمد سلطان حاليا في مسرحية "صباحية مباركة"، على مسرح أحد الفنادق الكبرى فى جاردن سيتى، بحضور جماهيرى كبير حرص على حضور افتتاح العروض والاستمتاع بالكوميديا والاستعراضات الغنائية، بطولة مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني،وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرةعارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.