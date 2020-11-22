تراند اليوم : شاهد| "محمد رمضان" يرد على مهاجميه بفيديو جديد: لماذا تتجاهلونه؟

فيما لازال الجدل مستعرًا حول ظهوره مع المطرب الإسرائيلي، عومير آدم، أثناء تواجدهما في الإمارات، قال الممثل المصري، محمد رمضان، إن الهدف من حملة الهجوم التي تعرض لها خلال الساعات الماضية هو إيقاف نجاحه.

وفي أحدث رد له على الصورة المثيرة للجدل، نشر رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" مع شاب فلسطيني في نفس المكان الذي ظهر فيه مع المطرب الإسرائيلي.

وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني !! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق !!".

وأضاف: "تجاهل البعض لهذا الڤيديو يأكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال١٠٠٠ لإيقاف نجاحي وشعبيتي وتوجيه الجمهور لمقاطعتي ومفيش فايدة ???????????? ثقة في الله نجاح دائماً أبداً".

وكانت حسابات رسمية إسرائيلية نشرت السبت، صورة للممثل المصري مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، ولاعب تل أبيب، ضياء سبع، في مدينة دبي الإماراتية، وسط انتقادات متصاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر "تويتر"، قال حساب "إسرائيل تتكلم العربية" الموثق: "الفن دومًا يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

كما نشر الحساب ذاته، التابع للخارجية الإسرائيلية لاحقًا، صورة للممثل المصري مع شخص آخر، قائلاً: "النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي".

وعلق رمضان عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، قائلاً: "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه ❤️☝???? قال تعالى لكم دينكم ولي دين #صدق_الله_العظيم"، وأرفق ذلك بهاشتاج (وسم) "#ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان".

وعلى الرغم من توقيع مصر وإسرائيل معاهدة للسلام عام 1979، ما تزال نقابات مهنية في مصر رافضة للتطبيع مع إسرائيل، بينها نقابة المهن التمثيلية التي ينتمي لها رمضان.