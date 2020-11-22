تراند اليوم : إعلامية مصرية تطالب بفرض برسوم على فاتورة الكهرباء لتطوير "ماسبيرو"

أثارت إعلامية مصرية، الجدل على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بدعوتها إلى فرض رسوم إضافية على فاتورة الكهرباء تخصص لصالح التليفزيون الرسمي "ماسبيرو".

وقالت الإعلامية سلمى الشماع - التي ترأست في السابق قناة "النيل للمنوعات" - خلال مداخلة تليفزيونية مع فضائية (DMC)، إن المحتوى التليفزيوني وصل لدرجة من الهبوط حتى لم يعد المشاهدون قادرين على التعامل مع ذلك.

وتابعت: "التليفزيون المصري بدأ عملاق وكان فيه مبدعين ومفكرين وبيقدموا كلما هو جديد. وكان دائمًا يقدم كل ما هو جديد وبرامج ترفيهية وثقافة وتنوع (...) وكانت حاجة رائعة والعالم كله كان بيتفرج عليها، والشاشة دلوقتي مبقتش زي زمان ولا بنفس الإبداع".

واستطردت قائلة: "حاجات كتير مبقتش موجودة على الشاشة، وزي ما بندفع ضرائب يضاف رقم معين على فاتورة الكهرباء للصرف على برامج متميزة لمبنى ماسبيرو".

وأثار مقترح الشماع، موجة من ردود الفعل، جاءت في أغلبها رافضة لفرض رسوم إضافية على فاتورة الكهرباء، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.