فيديو.. محمد الشرنوبي يقبل تحدي كريم فهمي وينجح به

قبل الفنان محمد الشرنوبي تحدي الفنان كريم فهمي له، لقول مجموعة من الكلمات المركبة والمتصلة في أقل من 11 ثانية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر "الشرنوبي" مقطع فيديو جديد له، ونجح خلاله في قول الكلمات المطلوبة في 11 ثانية، وعلق عليه قائلًا: "عرفتوا اللي حصل، قبلت تحدي كريم فهمي، واتحدى هدى المفتي، عمرو وهبة، هنا الزاهد، راندا رياض، أحمدرزق، أحمد خالد صالح، محمد يسري، أسماء جلال، مريم الخشت، خالد أنور، طلعت أحمد، أحمد زاهر، للقيام بذلك في 11 ثانية أو أقل".
يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي كليب بعنوان"قلبي ارتاح"، وتعاون فيه مع الشاعر الغنائي: محمد يسرى، والموزع الموسيقي: مصطفى الحلواني، وميكس وماستر: خالد سند.
https://www.instagram.com/p/CH5E0wrlcYz/?utm_source=ig_web_copy_link
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