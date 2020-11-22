شاهد.. يارا تحيي الذكرى الـ 77 لعيد استقلال لبنان

أحيت المطربة يارا الذكرى الـ 77 لـ عيد استقلال لبنان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشرت"يارا" صورة لعلم لبنان، وعلقت عليه قائلاً:"كُلّنا لِلوَطَن"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعهيا عبر التعليقات.
يذكر ان استقلال لبنان هو اليوم الذي أُعلنفيه الاستقلال، ويحتفل به في 22 نوفمبر من كل عام، وهو يوم تخليد لذكرى حكومة الاستقلال الوطنية .
يذكر أن يارا قد طرحت مؤخراً أغنية "بنت الوطن"، احتفالاً باليوم الوطني السعودي، والذي حققت أكثر من 565 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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