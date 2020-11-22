فيديو.. أغنية "في حدا" لـ آدم تسجل أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة

حقق الفنان آدم، بأغنيته الجديدة "في حدا"، أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة، وذلك خلال ما يقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان:رامي شافعي، توزيع: عمر صباغ، ويقول مطلعها: "فيحدا بدنا يا ما عم نقدر ننسا لو شو ما عمل فينا بقلبناجوا إحساس أقوى منا عم يتحكم فينا".
يذكر أن آدم قد طرح أخيرًا أغنية "علقوا المشانق"، وسجلت أكثر من 270 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات وألحان: رامي شافعي، توزيع: عمر صباغ.
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