شاهد.. كريم فهمي برفقة نجوم الفن في تكريم أسر الشهداء

شارك الفنان كريم فهمي متابعيه صورة جديدة له من تكريم اسر الشهداء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر"فهمي" من خلال الصورة برفقة كل من

الفنانين أحمد حاتم، وآسر ياسين، ومحمود عبدالمغني، وعلق عليها قائلاً:" من تكريم اسر الشهداء، قائلا "الحقيقه و هو تكريم لينا إحنا، وشرف لينا إننا قابلنا أولاد الشهداء الأبطال و زوجاتهم ، ربنا يرحمهم جميعا"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن كريم فهمي، شارك في موسم رمضان السابق بمسلسل"ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كارولين عزمي، سوسن بدر، من تأليف عمرو محود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، والذي حقق مشاهدات عالية فور عرضه على الشاشات التلفزيونية.