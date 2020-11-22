"شاهد.. نضال الشافعي يطرح البوستر التشويقي لفيلم "خان تيولا

روج الفنان نضال الشافعي لفيلمه الجديد"خان تيولا"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشر"الشافعي" صورة البوستر التشويقي للفيلم، وعلق عليه قائلًا:"فيلم خان تيولا، قريبًا"، و تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم.

يُذكر أن فيلم"خان تيولا"، بطولة

وفاء عامر، أحمد كمال، راندا البحيري، نضال الشافعي، من تأليف وإخراج وسام المدني، وتدور أحداثه في حقبة الأربعنيات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العالمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي والذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري ونجلته التي تجسدها الفنانة الشابة زهرة الحاروفي، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد والذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجئ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث العمل.

يُذكر أن آخر أعمال نضال الشافعي فيلم "زنزانة7"، بطولة أحمد زاهر، أحمد التهامي، عبير صبري، مدحت تيخا، مايا نصرى، ‏إيهاب فهمي، منة فضالى، تأليف حسام موسى، و‏إخراج إبرام نشأت.