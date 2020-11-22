هنأ مدير التصوير عز العرب، زوج الفنانة آيتن عامر، بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر عز صورة برفقة آيتن، وعلق عليها قائلاً:"كل سنة وانتي طيبة يا نصي الحلوو دعوة امي ليا بانه يرزقني بانسانة تعرف تعقلني و تبقي اجدع من اجدع الصحاب و الاهل بحبك و عقبال العمر كله سوا في صحة و سعادة و رضا و ستر ، قصدي احنا صغرنا سنة اهو نخف الجنان شويه".
يذكر ان آخر مشاركات آيتن الدرامية، كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة"ياسمين صبري، أحمد مجدي، دياب، هبة مجدي"، تأليف:مصطفى جمال هاشم، إخراج:مرقص عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. زوج آيتن عامر: إنتي دعوة أمي ليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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