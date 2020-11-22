إبراهيم أحمد عبدالرازق يكشف تفاصيل دوره في "نجيب زاهي زركش"

يستعد الفنان الشاب إبراهيم أحمد عبدالرازق، للمشاركة في مسلسل "نجيب زاهي زركش"؛ والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل. وقال "عبدالرازق" في تصريح صحفي، إنه يجسد شخصية "ابن البواب" الذي يقع في غرام ابنة رجل الأعمال. "ابن البواب" الذي يقع في غرام ابنة رجل الأعمال. وأوضح أنه بدأ التصوير في منتصف شهر أكتوبر الماضي، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في المسلسل مع أساتذة كبار بحجم النجم يحيى الفخراني، والمخرج شادي الفخراني. أعرب عن سعادته بالمشاركة في المسلسل مع أساتذة كبار بحجم النجم يحيى الفخراني، والمخرج شادي الفخراني. مسلسل "نجيب زاهي زركش" بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

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