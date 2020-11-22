أدهم نابلسي يتخطى المليون ونصف مشاهدة بأغنية "حان الآن"

حقق الفنان أدهم نابلسي، بأغنيته الجديدة"حان الآن"، اكثر من مليون ونصف مشاهدة، خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:عمرو المصري، ألحان:عمرو الشاذلي، توزيع:محمدياسر، وتعتبر أولى أغنيات نابلسي باللهجة المصري، ويقول مطلعها"وتعبيرآ عن الحاله اللي جوايا هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي وجودك جنبي بالنسبالي ده كفايه موافق اعمل اي حاجه ترضيكي".
يذكر ان آخر إصدارات أدهم الغنائية كانت من خلال أغنية"هذا انت وهذا أنا"، والتي سجلت أكثر من 23 مليون مشاهدة، منذ طرحها خلال يونيو الماضي، من كلمات وألحان:أدهم نابلسي.
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