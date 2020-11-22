تامر حسني يسجل أكثر من مليون مشاهدة بأغنية "في جمال كده" خلال يومين

سجل الفنان تامر حسني، بأغنيته الجديدة"في جمال كده"، وذلك خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:حسام سعيد، ألحان:محمود أنور، توزيع:جلال حمداوي، ويقول مطلعها"لو ضحكت ضحكت الدنيا دي دي الي أسهر عادي ليها بالأيام خليها يارب خليها أنا إكتفيت بيها وبعيش لها وريها

ياقلبي وريها إزاي بموت فيها ومحتاج لها في جمال كده بقى عندي أنا كل ده من بين الناس بحالها فارق جمالها مفيش كده في جمال كده بقى عندي أنا كل ده من بين الناس بحالها فارق جمالها مافيش كده دي ما أظُنش حد هيعديها ربنا مديها رقة الدنيا وماخدتش غلوه أنا في ايديها كل تفصيله فيها أحلى من التانيه".

اقرأ أيضاً..فيديو.. "نفس النهاية" لتامر حسني تقترب من المليون ونصف مشاهدة

يذكر أن تامر قد طرح حديثاً، أغنية"نفس النهاية"، وحصدت أكثر من 4 مليون مشاهدة، خلال يومين من طرحها عبر "يوتيوب"، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبد السلام.