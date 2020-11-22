بوسي تطرح أغنيتها الجديدة “أنا الدنيا”

متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت الفنانة المصرية بوسي أحدث أغنيتها الجديدة بعنوان “أنا الدنيا”، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.
الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل وماستر هاني محروس، ومن إنتاج حمدي بدر.
وكان آخر أعمال بوسي الفنية فيلم “أنت حبيبي وبس”، الذي عرض في موسم الصيف الماضي بالسينما، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم هالة فاخر، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد.
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