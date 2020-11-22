متابعة بتجــــــــــــرد: احتفلت الفنانة المصرية آيتن عامر بمناسبة عيد ميلادها الـ34 وسط أجواء مليئة بالمرح والرقص، وحضر الحفل البسيط الذي أقيم في المنزل شقيقتها الفنانة وفاء عامر كما ظهرت الإعلامية بوسي شلبي التي نشرت بدورها لقطات من أجواء عيد الميلاد، أما زوجها عز العرب فحرص على مفاجأتها وتقديم الهدية لها وسط الحاضرين.
كما شاركت آيتن عامر مؤخراً في تحدي وجهه إليها الفنان كريم فهمي، والذي بدأه الفنان آسر ياسين، إذ ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام وهي تؤدي التحدي الذي هو عبارة عن قول كلمات متسارعة على وزن واحد، خلال مدة زمنية معينة.
كما وجهت الفنانة المصرية التحدي إلى عدد من الفنانين منهم: شيماء سيف ومحمد ثروت، وأمينة خليل، وعمرو وهبة ولوجين صلاح.
يذكر أن آيتن تزوجت من مدير التصوير عز العرب عام 2015 ورزقا بـ “آيتن ويوسف”.
كانت هذه تفاصيل خبر قبلة وأجواء مرحة.. هكذا احتفلت آيتن عامر بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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