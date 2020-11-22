حلا الترك تحقق نجاحًا في عملها العراقي الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك أحدث أغانيها والتي حملت عنوان “شتبي مني” باللهجة العراقية، وقدمتها على هيئة الفيديو كليب الذي جذب الجمهور وحقق نسبة مشاهدات عالية بعد طرحه بيوم، ووصل إلى أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

ورغم صغر سن حلا الترك إذ تبلغ من العمر 18 عاماً فقط، إلا أن أعمالها تحقق نجاحات واسعة وتنافس الفنانين على الساحة الفنية، إذ حققت أغنيتها “ممنوع اللمس” أكثر من 120 مليون مشاهدة.

في سياق آخر كانت حلا الترك كانت حلا قد شوقت جمهورها أيضاً لعمل فني يجمعها بالنجم الفلسطيني محمد عساف، إذ نشر كل منهما كواليس من تحضيرهما لديو جديد لم تكشف تفاصيله بعد.

أما من الناحية الخاصة فهنأت حلا الترك زوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة بمناسبة ولادة طفلتها الثانية، إذ وجهت حلا رسالة ترحب فيها بقدوم شقيقتها الصغيرة (ليلى روز)، ونشرت حلا صورة عبر خاصية ستوري في انستغرام لسرير بطمة في المستشفى وعلقت قائلة: “نورتي الدنيا أختي الصغيرة ليلى روز”.

أما والدة حلا الترك التي تدعى منى السابر فقد كشفت مؤخراً عن أنها تواجه صعوبة في التواصل مع ابنتها.

وأشارت السابر إلى أنها تلجأ لنشر صور لابنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كي تتمكن من التواصل معها بطريقة غير مباشرة.

يذكر أن حلا الترك هي مغنية وممثلة بحرينية، اشتهرت في سن صغيرة حينما اشتركت في برنامج المواهب عرب جوت تالنت وهي في الثامنة من عمرها.