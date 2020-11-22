لأول مرة.. ميريام فارس تظهر مع طفليها

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية ميريام فارس بمرور شهر على ولادة طفلها الجديد “دايف” من خلال نشرها مجموعة صور عفوية ظهرت فيها لأول مرة مع طفليها.

وعلقت كيريام على الصور قائلة: “نحتفل بمرور شهر على ولادة دايف، كم أنا ممتنة ومحظوظة، لأنني أصبحت أماً للمرة الثانية، إنه شيء سحري كيف تقع في الحب من جديد”.

وتظهر ميريام في الصور برفقة طفليها (جايدن ودايف) وهي تلعب وتقفز وتقبلهما، الأمر الذي أثار إعجاب جمهورها عبر انستغرام الذين أشادوا بأمومتها وحنانها.

وكانت ميريام فارس قد نشرت مقطع فيديو قصيراً لا تتعدى مدته 10 ثوانٍ استعرضت فيه رشاقتها وخصرها النحيل بعد مرور 25 يوماً فقط على ولادة طفلها الثاني الذي رزقت به يوم 20 أكتوبر 2020.

وبمجرد أن شاركت ميريام فارس متابعيها عبر انستغرام الذين يبلغ عددهم 15 مليون متابع، انهالت عليها التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن إعجابهم برشاقتها.