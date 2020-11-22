كريم عبد العزيز: “طبيبة في انكلترا قالت لي لو تركتك تخرج من المستشفى سأسجن”

متابعة بتجــــــــــرد: خلال الجزء الثاني من حلوله ضيفاً على برنامج “السيرة”، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة قناة “dmc”، كشف الفنان كريم عبد العزيز تفاصيل أزمته الصحية الكبيرة والتي تعرض لها في آذار (مارس) 2011، قائلاً إنه كان حينها في طريقه للسفر لعلاج والدته بإنجلترا، ثم شعر بألم في الصدر، فأجرى أشعة، في اليوم التالي تحدثت معه زوجته وأخبرها الأطباء بأنه عليه الذهاب للمستشفى فوراً.

وأضاف أن الطبيبة أخبرته بأنه سيموت، “لما سمعت الكلمة دي أول حد جه في دماغي ولادي وكنت عاوز أهرب من المستشفى وأشوف مستشفى تاني”، لا أن الطبيبة أخبرته أنها لو تركته يخرج من المستشفى سوف تتعرض للسجن.

وأشار إلى أن التحاليل أظهرت بأنه يعاني من 12 جلطة في الرئة، حيث كان مدخناً للسجائر بشكل شره، ولم يتعاطَ أي مخدرات، “أمي انهارت”، لافتاً إلى أنه أول شخص تواصل معه لإخباره بتفاصيل إصابته خارج دائرة العائلة هو المخرج أحمد جلال، كما أن هناك بعض الفنانين تحدثوا معه مثل أحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي “مفيش حد سابني”.

وأوضح أنه ظل ستين يوما في العناية المركزة، “كنت بحاسب نفسي في المدة دي، وبفكر في أولادي، وهرجع ولا لأ، ومكتبتش وصيتي، بس قولتلهم عاوز أشوف دكتور تاني فقالولي لو هتخرج يتمضي على تعهد بأنك مسؤول على تداعيات خروجك”، وليكشف أنه بالفعل خرج بعد 25 يوماً ثم استكمل العلاج في مستشفى آخر.

ولفت إلى أنه عاد للتدخين بعد مرور عام ونصف العام على أزمته الصحية بسبب طبيعة عمله، “رجعت لها تاني بس واخد بالي”.

من ناحية أخرى بدأ كريم عبدالعزيز، تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “الاختيار 2″، داخل ديكور بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.