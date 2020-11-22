زوجة أحمد الفيشاوي تدافع عن ياسمين صبري

متابعة بتجـــــــــرد: رغم إعلان الفنانة ياسمين صبري عن تكفلها بسيدة المطر بعد أن تم تداول صورها وهي تجلس على الرصيف وسط الأمطار، واعتراف السيدة في أحد البرامج أن الفنانة ياسمين صبري دعتها إلى منزلها وأنا خصصت لها مرتباً شهرياً صرفت لها بالفعل مرتب عام كامل مقدماً، إلا أن ياسمين لم تنج من انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم وضع صورة حقيبة يدها التي يتجاوز سعرها 300 ألف جنيه، إلى جوار صورة سيدة المطر وتداولها بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بادرة للدفاع عنها أبدت نادية الكامل زوجة الفنان أحد الفيشاوي إعجابها بموقف ياسمين بالتكفل بحالة الحاجة نعمات، وعلقت كاتبة عبر حسابها على “فيسبوك”: “أنا معرفش ياسمين صبري شخصياً.. بس جدعه وإنسانيتها جميلة، عجبتني وعجبني ردها وتصرفها وإنها قالت وعملت ونفذت اللي قالته.. بنت مصرية جدعة زي معظم ستات وبنات مصر، إحنا غير.. إحنا الستات المصريين .. إحنا الجدعنة والحلاوة، ربنا يبارك فيها ويكرمها .. واللي يقدر علي حاجه يعملها”.

وتابعت: “ومعجبنيش أبدا من الناس أنهم خدوا صورة ليها فيها شنطتها ويحطوا صورة الست اللي في المطر جنبها ليه؟؟ بتحطوا دي جنب دي ليه؟؟ اهي ياسمين طلعت أجدع من اللي عملوا صور واتكلموا.. اتمنوا السعادة للناس عشان فعلا فيه ناس بتموت وحياتها بتقف بسبب الحكايات دي وان محدش بقي عارف يتبسط بحاجته عشان خايف الناس تستخسرها فيه.. دي شنطة يا جماعة!! الست مكفرتش إنها فرحانه بحياتها”.