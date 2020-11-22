محمد رمضان يدافع عن نفسه: "كلنا بشر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزمة متصاعدة بطلها الفنان المصري محمد رمضان، اشتعل فتيلها عقب تداول صورة تجمعه بفنان إسرائيلي، خلال تواجده في دبي.

ورد مجمد رمضان بتسجيل صوتي، عبر حسابه على "أنستقرام" حذفه سريعا، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية، قال فيه: "لا أعلم ولا أسأل جنسية كل واحد بيتصور معه، أي إنسان بيتصور معايا ما دام بشر بتصور معاه، عمري في حياتي لا بسأله لا على لونه ولا دينه ولا جنسيته، كلنا بشر".

وأصر "رمضان" على دفاعه عندما نشر فيديو من الحفل وكتب: "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى لكم دينكم ولي دين".





وعلى الصعيد النقابي شارك الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصز، في الأزمة وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد المصرية: "تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة.. رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي".

وأضاف: "لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي"، وأكد أنه سيستدعي محمد رمضان رسميا إلى النقابة ويطالبه بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.

بدوره، انتقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ما وصفها بـ"حملات التخوين" المتوقعة بعد انتشار صورة الفنان المصري محمد رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي عومر آدم، وقال إنها "تستخدم دائمًا نفس الشعارات والمزايدات".

واحتفت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بصورة الفنان المصري محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا، ونشرت الصفحة الإسرائيلية الصورة وكتبت إلى جوارها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".



