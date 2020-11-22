شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وسامح عبد العزيز في جلسات تحضيرية لـ"ليلة العيد" .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة يسرا في تحضيرات فيلم "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، والذى تدور أحداثه حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة تدور حول ليلة العيد، ويناقش قهر المرأة فى المتجمع.

وجاء اختيار سامح عبد العزيز لـ يسرا بعد تعاونهما سوياً فى مسلسل "خيانة عهد" بموسم دراما رمضان الماضى والنجاح الذى حققاه سوياً، وحتى الآن لم تبدى يسرا رأيها النهائى فى المشاركة بالعمل حتى تنتهى من قراءة السيناريو.

يذكر أن المؤلف أحمد عبد الله رشح كلا من الفنانة رغدة والفنانة سميحة أيوب للمشاركة في العمل، وحتى الآن لم يتم التعاقد مع أى بطلة في الفيلم ومازالت التحضيرات جارية بين مخرج العمل والمؤلف والمنتج أحمد السبكى.

وكانت أخر أعمال يسرا في السينما فيلم "صاحب المقام"، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، محسن محي الدين، الراحل إبراهيم نصر، هالة فاخر، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد ثروت، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.