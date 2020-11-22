شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات الأفلام ليوم السبت.. الصندوق الأسود مازال في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 6 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، وحققت الأعمال الستة مجتمعة أمس السبت 22 نوفمبر، إيرادات قُدرت بـ252,433 جنيه، موزعة على النحو التالي..

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" صدارة شباك التذاكر، وجاء في المركز الأول، محققًا 102,048 ألف جنيها.

فيلم "الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

عفريت ترانزيت

في المركز الثاني جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس : 60,090 ألف جنيهات.

فيلم "عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

وحصل على المركز الثالث فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 53,938 الف جنيهات.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

زنزانة 7

ذهب المركز الرابع لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 17,712 الف جنيهات.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

توأم روحي

احتل المركز الخامس فيلم "توأم روحي"، محققا 16,839 الف جنيهات.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

الغسالة

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز السادس، بعد تحقيقه 1,806 الف جنيهات.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.