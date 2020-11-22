شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية "رسالة لأمى" للفنانة أنغام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسالة لأمى، هى إحدى أشهر أغانى الفنانة أنغام المرتبطة بمناسبات الأمومة، والتى لاقت خلال الساعات الماضية رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى، رغم أن الأغنية صدرت منذ 6 سنوات، حيث غنتها أنغام سابقاً احتفالا بـ"بعيد الأم"، وتعاونت فيها من الفنان عزيز الشافعى في كتابة كلماتها وألحانها، ووزعها موسيقيا مادى، وهندسة صوت خالد سند.

وتقول كلمات أغنية "رسالة لأمى":

ودّونى عند أمى أقعد معاها شوية..

وحشانى كتير أوى الست الحلوة دية..

أنا مهما أروح وأجى ماليش غير حضن أمى..

من بعدها مفيش أمان ومفيش حنية..

المخلصة الوفية ..الحاجة الحلوة اللى فيا..

هى البركة اللى عندى وماليش بركة إلا هى..

الطيبة الأميرة..أمى الست الأصيلة

حياتى وذكرياتى فى تقاطيعها الجميلة

أمي ..مين زيها..بحبها ..ده حبها ف دمى

ودّونى عند أمى

ودّوني ودّونى وردونى لبداياتى

للغالية على قلبى وأول حب فى حياتى

أول دلع..أول هنا وطبطبة

أمى أنا..وصاحبتى من الصبا

المخلصة الوفية.. الحاجة الحلوة اللى فيا

هي البركة اللى عندى

وماليش بركة إلا هى

الطيبة الأميرة..أمى الست الأصيلة

حياتي وذكرياتى فى تقاطيعها الجميلة

أمى..مين زيها..بحبها..ده حبها ف دمى

ودّونى عند أمى

يأتى هذا فيما طرحت الفنانة أنغام، كليبها الخليجي الذي يأتي بعنوان "مزح"، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر رابط للكليب طالبه من الجمهور الاستماع اليه وتقيمة، ويضم البوم انغام الجديد، مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و "صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذي يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذي شارك في الألبوم بـ 5 أغنيات وهي : "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاث أعمال أخرى وهي "ثلاث حروف، آخر لقاء، تسلم يدينه" من ألحان "سهم" .

أما الشاعر الأمير سعود بن عبد الله فيشارك بأغنية "إسمك حبيبي " من ألحان "صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان "سهم " ، فيما يقدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل أغنية "أدور" من ألحان "سهم"، والمستشار تركي آل الشيخ يقدم أغنية "لايقين عليك" من ألحان "سهم"، وكذلك الشاعر " واحد " صاغ أغنية "لا تستغرب" من ألحان "سهم " ، بينما تشارك الشاعرة الجادل في أغنية "ألف آسف" من ألحان "صادق الشاعر" ، وكذلك الشاعر سعود البابطين الذي كتب أغنية "أبطي عليك" ألحان " سهم " والشاعر "قوس "في أغنية "هنا وهناك" ألحان "سهم" ، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت أغنية "ظل وهجير" ألحان "صادق الشاعر"، يضم الألبوم 15، أغنية تنوعت مابين الكلاسيكي والطرب العصري بأسلوب شبابي مفعم بالحب والرومانسية .