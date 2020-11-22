شكرا لقرائتكم خبر عن تركى أل الشيخ فى أحدث ظهور مع حمادة إسماعيل بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار تركى أل الشيخ، عن أحدث صوره له برفقة المنتج حمادة إسماعيل والذى خضع لعملية جراحية كبيرة، عبارة عن قطع فى الحجاب الحاجز.

وجمعت الصورة الملحن نواف عبدالله ومصطفي البنا، حيث اجتمع الرباعى في الجناح الخاص للمستشار تركى أل الشيخ، في مكان إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادى الميريا الأسبانى، قد كتب تغريدة، أكد فيها حبه الشديد للنجم كريم عبد العزيز، وقال : كريم عبد العزيز امتداد للفنانين الكبار فى تاريخ السينما المصرية، الفنان المصرى اللى أشوف له فيلم وأنا مغمض وأحب ناس تانية بس كريم الفترة الحالية غير.





كريم عبد العزيز، يصور حالياً مسلسل "الاختيار 2"، ويشاركه البطولة النجم أحمد مكى، وانجى المقدم، وهادى الجيار، وبشرى، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، خضع الأيام الماضية لعملية جراحية فى نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، إذ أنه فى فترة النقاهه حالياً، ومن المفترض عودته إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.