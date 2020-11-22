شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: "مابسألش عن بلد اللى بيتصور معايا وتحية للشعب الفلسطينى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد النجم محمد رمضان، تأكيده على عدم قيامه بتوجيه أي اسئلة لمن يرغب في التصوير معه من المعجبين إلا في حالة افصاح المعجب بجنسيته أو دينه، ونشر محمد رمضان فيديو جديد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" يظهر فيه مع معجب فلسطيني ويوجه التحية للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن تشويه صورته فقط.

وغرد محمد رمضان على فيديو ظهوره مع معجب فلسطيني قائلا: "مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق، تجاهل البعض لهذا الفيديو يأكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ1000 لإيقاف نجاحي وشعبيتي".



محمد رمضان مع فلسطينى



محمد رمضان مع معجب فلسطينى

وكان قد كشف النجم محمد رمضان عن فيديو جديد وهو يوقع لعدد من محبيه، وعلق رمضان على الفيديو بـ"مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته، قال تعالى (لكم دينكم ولي دين)"، وانتشرت في الساعات الأخيرة صورة للنجم محمد رمضان برفقة مغني إسرائيلي وهي الصور التي تسببت في جدل على السوشيال ميديا، حيث نشر تلك اللقطة، الإعلامي الإماراتي حمد المزروعى عبر توتير.



صورة مع رمضان المثيرة للجدل مع فنان اسرائيلى

وسبق وشارك النجم محمد رمضان جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، بمقطع فيديو وهو يحمل ثعبانا ضخما على أغنيته مافيا، وحاز الفيديو على إعجاب العشرات من متابعيه وعن جرأته لحمل ثعبان بهذا الحجم، وظهر رمضان فى فيديو آخر في وصلة نزال مع حيوان "اللايجر" عبر حسابه على موقع انستجرام، وذلك عبر تمكنه من شد الحبل من فمه، وعلق على الفيديو قائلاً: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر".