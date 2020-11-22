محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

جدد الفنان محمد رمضان تأكيده بعدم معرفة جنسيات من يقوم بالتصوير معهم، في إشارة للجدل المثار حول الصور التي تم تداولها وتجمعه بمشاهير من إسرائيل، ومنهم المطرب عومير أدام.

رمضان نشر عبر صفحته على موقع فيسبوك، فيديو يجمعه مع شاب فلسطيني بالحفل الذي أقيم في دبي، وكتب "مبسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني !! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق !!".

وتابع: تجاهل البعض لهذا الڤيديو يؤكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال١٠٠٠ لإيقاف نجاحي وشعبيتي، وتوجيه الجمهور لمقاطعتي ومفيش فايدة، ثقة في الله نجاح دائماً أبداً ".

وتعرض الفنان محمد رمضان أمس السبت للهجوم عبر مواقع التواصل، عقب توالي ظهور الصور التي تجمعه مع مشاهير اسرائيل بالحفل الذي أقيم في دبي، ومنهم المطرب عومير أدام،

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، عن عزمه التحقيق مع رمضان، وإصدار بيان بشأن الواقعة.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامه بالتطبيع.. محمد رمضان يرد بفيديو جديد: "المقصود إيقاف نجاحي وشعبيتي"‬ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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