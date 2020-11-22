محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة حنان ترك جمهورها بصورة جديدة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وانهالت التعليقات على الصورة، كتبت الفنانة مي كساب: "ربنا يحفظك"، وعلقت دنيا سمير غانم: "يانونا وحشتينا أوي"، واكتفت الفنانة إيمان العاصي بوضع قلوب في تعليقها. يذكر أن الفنانة حنان ترك أعلنت ارتداء الحجاب عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز"، حتى قررت الاعتزال في عام 2012 .

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور للفنانة حنان ترك.. والنجوم يعلقون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.