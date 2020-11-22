بلقيس فتحي تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت بلقيس في الصور بإطلالة أنيقة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن الفنانة بلقيس ابنة المطرب اليمني أحمد فتحي ولدت وعاشت في الإمارات، تزوجت في عام 2016.

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