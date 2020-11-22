إيرادات السبت.. "Honest thief" الثاني و"Tenet" في المركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس السبت 21 نوفمبر، فيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 33 ألفًا و408 جنيهات.

واحتل المركز الثاني فيلم "Honest thief" محققا 31 ألفا و635 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم الجريمة "the call" محققًا 23 ألفًا و225 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "freaky"بعد تحقيقه 22 ألفًا و33 جنيها.

ذهب المركز الخامس فيلم الرعب "Relic" والذي حقق 16 ألفًا و257 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Tenet" وحقق 15 ألفا و669 جنيها، وفاز بالمركز السابع

فيلم "come away" وبلغ إيراده 15 ألفًا و394 جنيها.

جاء في المركز الثامن فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 11 ألفًا و521 جنيها، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم " Trolls World Tour" وحقق 10 آلاف و843 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم " "The War with Grandpaمحققًا 10 آلاف و570 جنيهًا.