بعد اتّهامها بابتزازه.. أوزجان دنيز يرفع قضية وصاية ضدّ طليقته

متابعة بتجـــــــــــرد: استمراراً لسلسلة الخلافات بين الممثل التركي أوزجان دنيز وطليقته فايزة أوكتان، وبعد تقديمه شكوى ضدّها بتهمة الابتزاز والاستيلاء على منزله، تقدّم أوزجان بدعوى وصاية لأخذ ابنه كوزاي البالغ من العمر سنتين بحجّة أنّ طليقته تمنعه من رؤيته.

وكانت فايزة ردّت على اتهامات أوزجان لها بالاستيلاء على منزله، بالقول إنّ المنزل ملكها وأوزجان هو مَن أدرج هذا البند ضمن عقد الطلاق بينهما.

أوزجان كان ردّ على انتقادات بأنّه سيرمي ابنه وطليقته في الشارع، بالقول إنّ المنزل مكوّن من فيلّاتين وأنّه يطالب بإحداهما، والفيلا الثانية سيعطيها لها لتعيش فيها وابنه، لكنها استولت على المنزلين.