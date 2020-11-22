الفنانة المصرية رندا حافظ تعلن اعتزالها وتعلق: زمن حمو بيكا

متابعة بتجــــــــــرد: في مفاجأة لجمهورها أعلنت الفنانة المصرية راندا حافظ اعتزالها الغناء بعد مرور أكثر من عشر سنوات على أول أغانيها “جوايا كتير” التي تم طرحها في نهاية 2009.

ونشرت راندا عبر حسابها الرسمي في موقع “فيسبوك” أغنتيها “جوايا كتير” وعلقت عليها كاتبة: “الحمد لله بعد أكتر من ١٠ سنين على أغنيتي، “جوايا كتير” اللي كانت أول أغنية لمطربة مصرية تترجم تركي مازالت الإذاعات التركية بتتكلم عن نجاحها لحد دلوقتي والواحد مش عارف ياخد حقه ولا التقدير فى بلده فى زمن مهرجانات حمو بيكا وشاكوش، اعتزال، شكراً”.

يشار إلى أن آخر ألبومات راندا حافظ هو “أكتر واحدة مبسوطة” الذي طرحته عام 2019، وتعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من ‏الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أمير طعيمة، نور عبد الله، أحمد الجندي، عصام حسني، إيهاب عبد الواحد، محمد النادي، ‏مدين، أحمد صلاح حسني، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبي، إسلام زكي، خالد عز، نادر حمدي، وسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم.