صورة جديدة لـ أحمد حاتم تثير حيرة الجمهور

متابعة بتجــــــــــــرد: أثار الفنان أحمد حاتم الحيرة بين جمهوره من جديد بعد أن ظهر بإطلالة جديدة غير فيها من شكله تماماً بعدما استغنى عن لحيته وشاربه مما جعل البعض يشبهه بآسر ياسين وآخرين شبهوه بمحمود حميدة.

ونشر حاتم عبر حسابه الخاص على “إنستغرام، صورة جديدة له بالشكل الجديد وعلق عليها “ملك الخواتم”.

ونال أحمد حاتم العديد من التعليقات الساخرة على إطلالته الجديدة وكتب الفنان عمرو وهبة “فين حاتم يا لص”، وكتبت الفنانة بشرى “مين ده أحمد فين”.

على جانب آخر يعرض لأحمد حاتم حالياً في دور العرض فيلم “الغسالة”، والذي يشاركه البطولة فيه كل من محمود حميدة، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎

ويستعد أحمد حاتم لخوض تجربة سينمائية جديدة أعلن عنها من دون أن يذكر أي تفاصيل عن الفيلم سوى انه يشارك فيه الفنان محمود حميدة العمل من جديد، ما جعل البعض يربط بين إطلالته الجديدة والعمل المقبل.