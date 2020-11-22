ابنة هيفاء وهبي تغني لوالدتها لأول مرة.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غنائها لأول مرة لوالدتها.

ونشرت فياض مقطعا مصورا لها مع ابنتها عبر حسابها على موقع "أنستقرام" للتواصل الاجتماعي، وهما تؤديان أغنية "توتة" لهيفاء وهبي.



وكتبت زينب فياض مع الفيديو لمتابعيها: "الفقرة التي تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم".

وتكهنت تقارير بأن غناء ابنة هيفاء وهبي لوالدتها قد يبشر بالصلح بينهما قريبا، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

واعتمدت الصحيفة على ترجيحاتها بناء على دفاع زينب فياض عن والدتها في شهر أغسطس/ آب، بعدما تمنت إحدى المتابعات للأخيرة الموت.

وردت ابنة هيفاء وهبي على المتابعة: "إن شاء الله لقلبك... حسبي الله ونعم الوكيل فيكي".

وشجع المتابعون زينب فياض على التصالح مع والدتها وإنهاء الخلاف الذي دام لسنوات بينهما.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغيرة، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.