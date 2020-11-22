شكرا لقرائتكم خبر عن 24 نوفمبر انطلاق المهرجان الثاني للأراجوز المصري بعنوان "الأراجوز ملهمًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم فرقة ومضة لعروض الأراجوز وخيال الظل بالتعاون مع بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية وعدد من الهيئات والمؤسسات الثقافية مهرجان الأراجوز المصري (الدورة الثانية) في الفترة من 24 نوفمبر وحتى 28 نوفمبر ويأتي المهرجان هذا العام تحت عنوان (الأراجوز ملهماً).

ويضم المهرجان هذا العام عددًا من الفعاليات كما سيصدر المهرجان من المؤلفات التي تتعلق بالأراجوز المصري وتأثيراته وأشكال الكتابة الجديدة له ، ويأتي المهرجان الذى تقدمه الفرقة في إطار سعيها للحفاظ على فنون الهوية المصرية وإيمانا بأن لدينا ما يستطيع أن يعبر عنا وانطلاقا من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الفرقة لصون الأرجواز كأحد عناصر التراث الإنساني وذلك بعدما وضع على قوائم الصون العاجل لاتفاقية 2003 وذلك في اجتماع اليونسكو بتاريخ 28/11/2018م ولقد اتخذت الفرقة من ذلك التاريخ موعدًا لمهرجانها السنوي.



مهرجان الاراجوز المصري

ويأتي المهرجان هذا العام تحت عنوان (الأراجوز ملهماً) ليسلط الضوء على تجارب استلهمت الأراجوز منذ زمن بعيدًا من تجربة قلم الأراجوز التى بدأها علي شكري أبان ثورة 1919 مرورًا بتجربة شكوكو انطلاقا من استلهاماته في السينما والمسرح والرواية والشعر والقصة، من خلال عدد من المحاضرات وكتاب يحمل اسم الأراجوز ملهمًا ويقدم المهرجان هذا العام (نمر الأراجوز الجديدة) في كتاب من تأليف فرقة ومضة وعدد من العروض الجديد للأراجوز يستخدم فيه الشكل والتكنيك التقليدي ليتناول موضوعات جديدة تقف بقدم في التراث من حيث الشكل والتكنيك والأخرى في الواقع.

ويأتي اليوم الأول للمهرجان بعدد من الفاعليات بمحاضرة تحت عنون (الأراجوز ملهمًا) بجامعة حلوان وافتتاح معرض للدمي يشارك فيه عدد من الفنانين المصريين، وكذلك يقدم المعرض أشكال الأراجوز التراثية التقليدية، وعدد من العروض ببيت السناري يأتى العرض الأول ليقدم نمرة جديدة للأراجوز تحت عنوان (أراجوز السوشيال ميديا) يناقش فيها الأراجوز خطر وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الاجتماعية الحديثة والعرض إخراج الفنان/ على أبوزيد ثم يليه عرض أراجوز في المدينة والذي يقدم رحلة الأراجوز داخل المدينة منتقدًا بعض السلبيات السلوكيات اليومية تأليف وإخراج د./ نبيل بهجت.

ويأتي اليوم الثاني ليشهد رحلة الأراجوز لمدينة الإسكندرية حيث يلتقي الأراجوز في لقاء مفتوح مع طلاب جامعة الإسكندرية ينقل لهم خبراته ويدربهم على أدواته ويقدم نمرة (أراجوز التيك أواي) إخراج الفنان/ محمد سيد حنفي الذي يعرض لخطر الحياة الاستهلاكية على الصحة العامة، ويعود مساءً لبيت السناري ليبدأ اليوم بندوة حول استلهمات الأراجوز في السينما المصرية في تمام الساعة السادسة يعقبه نمرة (أراجوز السينما) إخراج الفنان/ مصطفي الصباغ، ثم عرض (أراجوز أساطير بلاد العجائب) في تمام الساعة السابعة.

ويأتي اليوم الثالث للمهرجان ليشهد احتفالاً بالكاتب الإسباني (لوركا) بالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني حيث ستقدم الفرقة أحد نصوصه مستخدمة أدوات الفرقة الشعبية المصرية في رسالة لتؤكد أننا قادرين على التعبير عن مختلف الثقافات، كذلك لإلقاء الضوء على إنتاج (لوركا) لمسرح الدمي والذى لا يعرفه الكثيرين، ويأتي العرض تحت عنوان (لوركا والأراجوز) ليلقي الضوء على حياته وإبداعه من خلال العرض كذلك ستقام ندوة حول الأراجوز أو الآداب العالمية في مقر المركز وسيقدم في ذات اليوم داخل مقر بيت السناري عددًا من عروض الأراجوز أيضا.

أما اليوم الرابع والأخير فسيشهد ختام المعرض وندوة حول استلهامات الأراجوز في المسرح نمرة (أراجوز وشكوكو) إخراج/ صلاح بهجت ويعقبها عرض (قصة الأراجوز).

ويأتي المهرجان هذا العام لمحاولة إلقاء الضوء على استلهامات الأراجوز في الأشكال الإبداعية المختلفة، كذلك فتح الأفق أمام إبداع نصوص جديدة للأراجوز تجعله أكثر مواكبة للواقع ويضم المهرجان عددًا من الفاعليات الأخري التى سيعلن عنها بشكل يومي ويأتي المهرجان الثاني للأراجوز في إطار مبادرة الفرقة لصون الاراجوز والحفاظ كأحد العناصر الثقافية الهامة.