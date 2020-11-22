شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو جديد يجمع مى عمر وأكرم حسنى فى مسلسل "لؤلؤ".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة مى عمر بمشاركة الفنان أكرم حسنى، من تسجيل دويتو جديد يحمل اسم "إن جيت للحق" داخل أحدث مسلسل لؤلؤ، وهى من كلمات أكرم حسنى، وألحان مشترك مع أكرم حسنى ومصطفى العسال، و موسيقى أحمد وحيد (كينج)، حسبما أكد موزع الدويتو أحمد وحيد لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى يشارك النجم أكرم حسنى فى فيلم "العميل صفر"، التى تدور أحداثه فى إطار كوميدى مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسني بطل الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.