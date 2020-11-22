شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور للفنانة حنان ترك على إنستجرام بعد حذف كل صورها منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة المعتزلة حنان ترك من جديد عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، وعادت لنشر صورة جديدة لها خلال استمتاعها بمشهد الغروب علي البحر، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وذلك بعد حذفها لجميع صورها من الموقع عام 2018، والصورة لاقت إعجاب عدد كبير من متابعي الحساب، وجاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يحفظك ويثبتك يارب"، " ربنا يديم عليكي نعمة الرضا والستر".



حنان ترك



ستوري حنان ترك

وكانت قد حذرت حنان ترك، جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التى تحمل اسمها وتنسب لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على فيس بوك وجاري توثيقها إن شاء الله".



حنان ترك

وطالبت حنان ترك جمهورها بعدم الانسياق وراء الحسابات التى تنتحل شخصيتها بقولها "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجارٍ توثيقه، وأنا غير مسئولة عن أى شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميًا".

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة حنان ترك فى التليفزيون هو مسلسل "أخت تريز"، الذى عرض فى عام 2012 وكان العمل يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال الشخصيتين اللتين ظهرت بهما فى أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى "خديجة"، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان فى الأصل.